A terceira rodada da Série B do Brasileiro se encerra nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, Santos x Guarani. O jogo será com os portões fechados, pois o Peixe segue cumprindo a punição de três jogos sem torcida pelos problemas que os vândalos criaram na rodada final da Série A. O time santista, com seis pontos, caso vença, dividirá a ponta com o Sport. O Guarani ainda não pontuou e tem de vencer para sair do Z4.