CBF vai adiar jogos de gaúchos na próxima rodada, mas não cogita parar Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai adiar as partidas de Internacional, Grêmio e Juventude pela sexta rodada do Brasileirão, previstas para o próximo final de semana. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

Nesta segunda-feira (6), aliás, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciou a suspensão de suas operações até 31 de maio, em meio ao drama das enchentes que deixam o Rio Grande do Sul em estado de calamidade.

Com o trio de clubes gaúchos da Série A sem condições de fazer uso de seus centros de treinamentos usar seus CTs e estádios, haverá a remarcação de seus jogos.

Inicialmente, Atlético x Grêmio e Internacional x Juventude estavam marcados para os dias 11 e 13 de maio, respectivamente, na Arena MRV e no Beira-Rio.

Entretanto, não há definição de novas datas para esses duelos. Inter e Juventude, aliás, também se enfrentariam pela Copa do Brasil nesta semana. Mas o confronto também precisou sofrer alteração de data.

Segundo a publicação, a CBF já se articula para definir a respeito da sétima rodada, em 18 e 19 de maio. Os compromissos dos gaúchos serão estes: Fluminense x Juventude (19/5, às 16h, no Maracanã); Grêmio x Red Bull Bragantino (19/5, às 18h30, na Arena do Grêmio); Cuiabá x Internacional (19/5, às 18h30, na Arena Pantanal).

Ainda de acordo com a ESPN, a CBF, inicialmente, não pensa em paralisar o Campeonato Brasileiro.

