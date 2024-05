Camisa do Flamengo terá Pix para ajuda às vítimas do Sul contra o Corinthians

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que a camisa terá uma mudança para o jogo do próximo sábado. Diante do Corinthians, o Rubro-Negro estampará o Pix da Ação da Cidadania, ONG parceira do clube. O objetivo, afinal, é ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Assim, na camisa rubro-negro, no lugar da patrocinadora máster, a Pixbet, estará a chave para o depósito. O código é sos@acaodacidadania.org.br. A ideia foi dos departamentos de responsabilidade social e de marketing do Flamengo e contou com o apoio da casa de apostas.

Nos últimos dias, aliás, o Flamengo se mobilizou para divulgar ajuda, além de jogadores do elenco rubro-negro terem feito o mesmo por conta própria. O técnico Tite, que é gaúcho, também pediu ajuda.

“Olá, pessoal da região Sul, da minha região. Nessa campanha de apoio às vítimas da chuva em toda a região Sul, nessas horas difíceis que a gente mostra a nossa força. A nação rubro-negra faz a diferença dentro e fora do campo. Juntos, todos nós podemos salvar vidas. Doe agora. Vou fazer minha doação, que fique um incentivo para que todas as pessoas possam fazer. Força”, disse Tite.

Flamengo e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão 2024. O jogo acontecerá no Maracanã, às 16h (de Brasília).

