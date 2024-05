Jô, ex-Corinthians, é preso antes de jogo do Amazonas pela Série B

O jogador Jô, natural do Amazonas e com histórico em equipes como a Seleção Brasileira, Corinthians e Atlético-MG, além de outros clubes, foi detido na noite de segunda-feira (6), em Campinas, por não cumprir com suas obrigações de pensão alimentícia. A confirmação da informação foi do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia).

Agentes policiais aguardaram a chegada do ônibus da equipe do Amazonas, que estava indo disputar uma partida contra a Ponte Pretam pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. No entanto, Jô não desembarcou com o restante da delegação.

Jô seria titular

A polícia foi então até outro local para encontrá-lo e o conduziu ao 10º Distrito Policial de Campinas, que fica próximo ao estádio. Jô, de 37 anos, seria titular na partida, mas deu lugar a William Barbio.

O técnico Adilson Batista preferiu não comentar o assunto antes da partida.

