Ponte vence a primeira na Série B; Amazonas, sem Jô, segue no Z4

A Ponte Preta obteve, nesta segunda-feira (6/5), a sua primeira vitória na Série B-2024: bateu o Amazonas por 3 a 0, no Moisés Lucareli. Assim, deixa a área de risco e, com quatro pontos, pula para o décimo lugar. Já o Amazonas, com um ponto, está em 18º, na zona de rebaixamento. Os gols da Ponte foram de Gabriel Novaes (dois) e Dodô. Como curiosidade, o jogo não teve impedimento.

O jogo teve uma ausência de última hora no Amazonas. O veterano e conhecidíssimo atacante Jô (ex- Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira), estava confirmado como titular. Mas acabou desconvocado, pois foi preso horas antes da partida por não pagar a pensão alimentícia de sua filha.

Ponte, enfim, vence

Apesar do Amazonas ter maior posse de bola durante os 90 minutos (55%) e finalizado nove vezes ao gol de Pedro Rocha, a verdade é que a Ponte foi muito mais eficaz. Aos 16, a Macaca chegou ao primeiro gol quando Gabriel Novaes recebeu pela esquerda, cobrou para o meio e bateu com força, sem chance para o goleiro Edson Mardden. A Ponte seguiu em cima e amplilou aos 34, novamente com Gabriel Novaes. Masi uma vez o atacante mandou de fora da área para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Amazonas tentou diminuir, mas nem Sassa, nem qualquer jogador ofensivo dos amazonenses estavam inspirados. O jogo ficou modorrento. Porém, nos acréscimos, Dodô recebeu passe de Elvis no meio dos zagueiros, dominou e tocou na saída e Edson Mardden fechando o placar.

