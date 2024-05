Palestino x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Flamengo visita o Palestino (CHL) pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Palestino

Com uma vitória na competição, os chilenos podem terminar a rodada na zona de classificação. Para isso, porém, precisam vencer o Flamengo, que é favorito. O Palestino vem empolgado, afinal venceu o Millonarios na última rodada.

Como chega o Flamengo

Um dos favoritos ao título, o Flamengo venceu apenas uma no primeiro turno, justamente sobre o Palestino. Agora, porém, o time de Tite quer dar uma resposta. Recuperado de lesão no tornozelo direito, Everton Cebolinha voltará ao time titular rubro-negro.

PALESTINO X FLAMENGO

Libertadores 2024 – Quarta rodada – Grupo E

Data e horário: 07/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (CHL)

PALESTINO: Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Misael Dávila (Joe Abrigo), Fernando Cornejo e Ariel Martínez; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco e Junior Marabel. Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matías Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

