America apresenta novos uniformes com Romário de modelo

O America apresentou nesta segunda-feira seus novos uniformes para a temporada 2024. Presidido por Romário, que também jogará a segunda divisão do Campeonato Carioca 2024, o Mecão teve o Baixinho como um dos modelos.

“É muita função, muita situação. Realmente não sei se vou conseguir administrar tudo isso”, disse Romário, que além de presidente e jogador do Sangue, também é senador da República.

Aos 58 anos, afinal, Romario afirmou que largou a aposentadoria para jogar ao lado de Romarinho, seu filho.

“É um orgulho ver você vestindo a camisa do America e, por causa de você, vou voltar a ter oportunidade de jogar. Cinco, dez, 15 minutos, depende do treinador. A gente já está conversado, aquele papo que a gente já sabe como é que funciona (risos). Enfim, cara. Que orgulho poder ter você no America. Tenho certeza que quando você entrar em campo, independente de qualquer coisa, você vai dar a vida pelo teu pai e pelo teu avô”, declarou o camisa 11.

A Série A2 do Carioca começa no dia 18 de maio, e apenas o campeão sobe para a elite. Nesta terça-feira, aliás, o Mecão segue para Teresópolis, onde dará sequência à preparação na Granja Comary.

