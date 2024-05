Flamengo vence outra no Brasileirão feminino e entra no G8

O Flamengo segue a sua recuperação vertiginosa no Brasileiro feminino. Depois de perder seus três primeiros jogos, o time encaixou e, nesta segunda-feira (6/5), alcançou o terceiro triundo seguido. Fora de casa, na Arena Independência, venceu o América-MG por 2 a 1. Destaque para a veterana Cristiane. A goleadora da Seleção Brasileira fez os gols das Rubro-Negras. As mineiras marcaram com Soraya, de pênalti.

Assim, pela primeira vez o Flamengo se consolida no G8 (zona de classificação às quartas). Afinal, pula para 14 pontos, agora em sexto lugar. Já o América caiu uma posição. Também tem 14 pontos, mas ocupa o sétimo lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Cristiane garante mais um sucesso do Flamengo

O primeiro tempo teve bons momentos de ambas as equipes, que buscaram o ataque e criaram oportunidades. Mas o Flamengo era superior e quase marcou com Duda. A goleira Tainá tentou um passe com os pés e errou. A bola ficou com Duda que chutou, mas Tainá se recuperou. Aos 38, após receber lançamento de Fabi, Cristiane dominou na entrada da área e, mesmo com a marcação próxima, chutou para fazer 1 a 0. Porém, o América conseguiu empatar antes do intervalo. Soraya invadiu a área e Isadora a derrubou. Pênalti que Soraya cobrou e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o equilíbrio se manteve. Mas o Flamengo foi mais feliz. Aos nove, Duda fez boa jogada pela direita e cruzou na segunda trave, na cabeça de Cristiane, desmarcada. A goleadora não vacilou e recolocou o Flamengo em vantagem. As americanas passaram a ser mais incisivas na frente. Mas o Flamengo controlou o jogo, principalmente nos 15 minutos finais. Soma mais uma importante vitória fora de casa. E, enfim, está na zona de classificação.

