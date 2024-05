António Oliveira coloca Brasileirão à frente da Sul-Americana como prioridade

O Corinthians se prepara para encarar o Nacional-PAR, nesta terça-feira (7), às 19h, nos Defensores Del Chaco, pela Copa Sul-Americana. Contudo, o torneio continental não aparenta ser o grande objetivo do Timão neste momento da temporada. Afinal, o próprio técnico António Oliveira admitiu que o foco está no Brasileirão.

“Para mim, não há rodagens de elenco, são aqueles que eu sentir que são melhores para aquela competição. Não há que baixar a guarda na Sul-Americana e depois voltar, mas nossa prioridade sempre será o Brasileiro. As Copas são boas oportunidades que temos para ir degrau a degrau e queremos continuar nelas. Cada jogo que entramos é para ganhar os três pontos. Terça temos um jogo importante, vamos ter que jogar para ganhar, não vai haver poupanças. Se for um 11 diferente, não será por poupar alguém, é pelo que eu sinto ser o melhor para aquele jogo”, disse António, após o jogo contra o Fortaleza.

Embora trate o Brasileirão como prioridade neste momento, António não descarta rever tal posição no futuro.

“É perceber o que o mês de maio vai nos reservar. Se ganharmos uma margem, um conforto dentro da competição (Campeonato Brasileiro), é evidente: é muito mais fácil ganhar uma competição com 12 ou 13 jogos do que com 38”, finalizou o treinador.

Para esse duelo, o Timão terá pouco tempo de preparação. Assim, a tendência é que António Oliveira mexa bem no time para o duelo desta terça-feira. Ele deve ter os retornos de Yuri Alberto e Gustavo Henrique, mas perdeu Gustavo Mosquito e Raul Gustavo para o embate.

