James vive novamente período de indefinição no São Paulo

James Rodriguez voltou a ser assunto no São Paulo nos últimos dias. Após ser preterido por Dorival Júnior e Thiago Carpini, o colombiano voltou a perder espaço, desta vez, com Luis Zubeldía. O jogador estava disponível para viajar com o grupo para Salvador, para o duelo contra o Vitória, mas o treinador argentino preferiu deixá-lo no CT da Barra Funda. Assim, o meia vive um novo momento de indefinição no Tricolor.

“Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros”, disse Zubeldía, após o duelo contra o Vitória.

Presença praticamente certa na convocação da seleção da Colômbia para a Copa América, ele deve se apresentar ao elenco que iniciará preparação na cidade de Barranquilla entre a última semana de maio e a primeira de junho. Contudo, o grande objetivo do jogador era chegar com minutos em campo e com ritmo de jogo. Algo que está mais longe de acontecer.

James tem contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho de 2025, mas pode ter seu período no clube reduzido na próxima janela de transferência. O mercado se abre já no próximo mês, e o colombiano não descarta ouvir propostas.

Caso a seleção da Colômbia também inicie o período nesta data, restarão apenas mais sete jogos para James fazer pelo São Paulo. Contudo, o meia só deve atuar pelo Tricolor quando conseguir provar para Zubeldía que está bem.

