Fluminense anuncia a contatação de Thiago Silva

O monstro voltou! O Fluminense anunciou, na manhã desta terça-feira (7), a contratação do zagueiro Thiago Silva, que defendia as cores do Chelsea, da Inglaterra. Depois de trazer Marcelo, o Tricolor concretiza o sonho de repatriar mais um ídolo de sua torcida. O zagueiro, de 39 anos, assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço do clube nesta temporada.

O jogador, então, se junta ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de um mês, após o fim de seu contrato com os Blues e de concluir os trâmites de sua mudança. Além disso, só poderá atuar em jogos pelo clube a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.

Existe a possibilidade de que o Fluminense consiga a liberação do defensor antes do dia 19 de maio. Nesse sentido, o clube carioca pretende fazer uma apresentação no Maracanã no mesmo estilo da feita para Marcelo.

Formado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade, Thiago Silva está de volta. Durante a primeira passagem, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Tricolor à decisão da Libertadores de 2008. Ele, portanto, soma 146 jogos e 14 gols pelo clube.

Brilho na Europa e pela Seleção

Na última segunda-feira, Thiago Silva oficializou sua saída do Chelsea ao fim da temporada 2023/2024. Em vídeo, destacou que “pretende voltar um dia” ao clube em que conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes. No entanto, em outra função nos Blues.

O defensor participou de quatro Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da Amarelinha em três delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar. O camisa 3 conquistou os títulos da Copa América (2019) e da Copa das Confederações (2013). São ao todo 113 jogos e sete gols pela Seleção principal.

