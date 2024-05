O atacante do Estudiantes Tiago Palacios viveu uma montanha russa de emoções, no início desta semana. O jogador uruguaio foi campeão da Copa da Liga Argentina pela equipe de La Plata, na noite da última segunda (6). Porém, na manhã seguinte, bateu com o seu carro em um posto de gasolina por dirigir bêbado. Ele testou positivo para embriaguez e foi preso.

A tendência é que a liberação do atleta ocorra nesta terça-feira (07). Especialmente, após realização de depoimento investigativo através de videochamada. Além disso, a Justiça pediu a abertura de um processo contra Tiago pela atitude irregular. Importante destacar que o motivo da colisão do veículo foi pela perda de controle.

Ao realizar o exame do bafômetro, indicou-se 1.84 de percentual de álcool, acime do nível permitido. Aliás, o acidente deixou uma pessoa ferida: uma funcionária do posto de gasolina, que precisou ser levada para o hospital devido a um trauma. Por outro lado, o atacante de 23 anos saiu ileso do incidente. O clube ainda não informou se vai punir Tiago pela indisciplina.

Estudiantes sem tempo para comemorar

O Estudiantes terá poucos dias para celebrar a conquista da Copa da Liga Argentina sobre o Vélez Sarsfied, em disputa de pênaltis. Afinal, o time de La Plata retorna a campo para enfrentar o The Strongest, nesta quarta-feira (8), pela Copa Libertadores.

A equipe argentina vai à Bolívia para enfrentar o oponente pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. Inclusive, ainda terá como obstáculo a altitude de 3.640 metros no estádio Hernando Siles, situado na cidade de La Paz. O Estudiantes é adversário do Grêmio na competição. No único embate entre eles até aqui, o Imortal venceu por 1 a 0 na Argentina. Ainda houve casos de racismo na oportunidade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Após ser campeão com o Estudiantes, atacante uruguaio vai para a prisão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.