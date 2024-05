PSG x Borussia Dortmund, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (7/5) pela volta da semifinal da Champions. O jogo será no Parc des Princes, a partir das 16h (de Brasília) e a vantagem é alemão. Afinal, na ida, em Dortmund, o Borussia venceu por 1 a 0. Assim joga pelo empate para avançar à decisa, contra Bayern ou Real Madrid (na ida, em Munique, 2 a 2). A final será dia 1/6, em Wembley, em Londres. Este jogaço terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 15h (de Brasília).

A narração é de Christian Rafael, mas a cobertura ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Giovanni Danjo nas reportagens. Confira este duelo com a Voz do Esporte. Basta clicar na arte acima a partir das 15h (de Brasília).

