AFA organiza velório fechado para César Luis Menotti

Das 1o às 17h (de Brasília) desta terça-feira (7), o corpo do ex-jogador e treinador argentino César Luis Menotti será velado na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA). O evento em questão é restrito a familiares e amigos próximos.

Entre as figuras mais conhecidas do mundo do futebol, quem deve marcar presença são o técnico e um dos auxiliares da seleção argentina, casos de Lionel Scaloni e Walter Samuel, respectivamente.

Menotti faleceu no último domingo, aos 85 anos de idade, de causa que não se tornou pública. Entretanto, sabe-se que a lendária figura do esporte passou por um quadro grave de anemia nos últimos meses onde precisou ficar internado. A sua recuperação foi registrada no último mês de abril quando ele recebeu alta.

Trajetória

Nos tempos de atleta, o então atacante construiu uma carreira importante onde, além dos anos pelo Rosario Central, vestiu outras camisas como Racing, Boca Juniors, New York Generals, Santos e Juventus-SP. No Peixe, aliás, dividiu vestiário com Pelé, figura a qual tinha declarado apreço e idolatria.

“Quando ele entrou em campo, tornou-se algo muito difícil de explicar. Então temos Diego. Temos Cruyff, que era lindo, que era ótimo. Di Stéfano, agora Messi. Mas Pelé era uma coisa impossível. E digo isso com a segurança de ter vivido um ano com ele, jogando todos os dias, sendo seu substituto”, disse, em entrevista para a emissora de TV argentina, Todo Notícias, quando da morte do Rei do Futebol.

Apesar dos feitos como jogador, foi no papel de treinador que ele cravou seu nome definitivamente na história. Com rodagem internacional, ele estabeleceu o estilo de jogo que ficou eternizado em seu país como Menottismo. A base estava, essencialmente, no domínio territorial através da posse e intensa circulação da bola para encontrar os espaços na defesa adversária.

