Lelê, do Fluminense, passa por cirurgia no joelho direito

O atacante Lelê, do Fluminense, passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. Assim, o clube carioca informou que o procedimento foi bem-sucedido e que o atacante seguirá seu cronograma de recuperação.

No duelo com o Colo-Colo, no Maracanã, o jogador, que entrou no lugar de Felipe Melo no intervalo, se lesionou em dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia. Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atacante deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.

Dessa forma, na reta final do jogo, Lelê tentou uma arrancada em direção a área, entretanto ao tocar na bola, o defensor levou a melhor. Na dividida, aliás, o jogador sentiu dor no local. O médico, rapidamente, analisou a situação e pediu a substituição.

“O jogador Lelê passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. O procedimento foi realizado pela equipe médica do Fluminense e bem sucedido. O atleta cumprirá período pós-operatório e seguirá seu cronograma de tratamento”, publicou o Tricolor.

