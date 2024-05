O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, defendeu a pausa no Campeonato Brasileiro por causa da calamidade no Rio Grande do Sul. Por causa das chuvas, o estado passa por problemas, com várias mortes, desabrigados e cidades alagadas.

Assim, Coelho acredita que a medida é boa para atender a todas as equipes, pois, na opinião dele, não adianta adiar apenas os jogos das três equipes.

“Eu acredito que a CBF vai tomar uma medida que vai ser a melhor, que deve ser parar mesmo o campeonato por um tempo. Porque não tem como a gente dar continuidade sendo que três clubes de lá não vão poder jogar as próximas rodadas, aí não adianta os outros jogarem. Porque lá na frente vai ter que arrumar solução para os três, então vai ter que arrumar para todos”, disse o presidente.

Coelho, no entanto, ressaltou que a melhor decisão será tomada pela CBF.

“Mas, assim, a decisão que for tomada pela CBF, se ela achar que a gente também deve jogar e que os três clubes do Sul não joguem, também para nós está bom. Vamos deixar esse assunto para decisão da CBF, a gente acompanha a decisão que for tomada por ela”, completou.

Grêmio tem jogo contra o Atlético, no próximo fim de semana. Já o Internacional enfrenta o Juventude, na segunda-feira (13), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Esses duelos serão adiados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Presidente do Atlético defende pausa no Campeonato Brasileiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.