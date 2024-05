Santos tem duas baixas e dois reforços para duelo contra o Amazonas

A goleada por 4 a 1 em cima do Guarani, nesta segunda-feira (6), já virou passado no Santos. A equipe já virou a chave e pensa apenas no Amazonas, fora de casa, às 17h de sábado, pela quarta rodada da Série B. E para este embate, o técnico Fábio Carille terá dois reforços e duas baixas na delegação para o embate no Norte do país.

Recém-contratado, o meia Serginho será a grande novidade do Peixe nesta partida. Ele ficou fora da lista de relacionados para o embate contra o Guarani, mas vai viajar para Manaus. Além disso, Weslley Patati, que ficou fora por opção técnica, também deve estar com o elenco para a próxima partida.

“Serginho começou a treinar com a gente nessa semana. Weslley, tive a opção de deixá-lo fora. Mas vão para a viagem (para Manaus) comigo os dois”, disse Carille, em coletiva após a vitória contra o Guarani.

Santos terá duas baixas para o duelo contra o Amazonas

Em contrapartida, o treinador não contará com Julio Furch e Pedrinho. Os dois atacantes do Santos ainda estão com incômodos musculares e entregues ao departamento médico. Assim, serão preservados para o embate.

“Ele (Julio Furch) tem uma inflamação, a gente sabe disso não é de hoje. E já tá determinado que nos próximos jogos ele não vai. Ele vai ficar para tratar para ver se a gente consegue tirar essa dor dele. É muito ruim ir e voltar no DM, não consegue treinar direito. Está decidido que ele vai ficar aqui, a gente vai dar alguns dias, algumas semanas, junto ao departamento médico, para que ele possa ficar inteiro. Pedrinho também tá fora da viagem. Vamos dar um tempo para tirar essa inflamação e eles possam nos ajudar”, finalizou o treinador.

