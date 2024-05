Luís Castro vai à Fifa e cobra dívida do Botafogo

Ex-Botafogo, Luís Castro acionou a Fifa para cobrar uma dívida do clube. O técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, alega que ainda tem valores a receber de seu ex-clube. A informação é do site “ge”.

Castro sustenta que o Botafogo tem uma dívida referente a salário e premiações previstas em contrato com ele. O português esteve no Mais Tradicional de março de 2022 a junho de 2023.

“O Luís Castro tem a nacionalidade diferente do clube que treinava. Se ele fosse um técnico brasileiro, não poderia cobrar de um clube brasileiro pela Fifa, mas, por ser português, nessa relação internacional, ele consegue cobrar por meio da entidade”, explicou Pedro Canelas, advogado especialista em Direito Desportivo e Gestor Esportivo pela Fifa, ao site “RTI Esportes”.

Se a Fifa entender que Castro tem razão, o Botafogo pode sofrer até transfer ban. Ou seja, não poderá registrar reforços até o pagamento da dívida. No entanto, Canela pontua que este é um cenário distante para o clube carioca.

“Em regra, o Botafogo teria, em caso de decisão desfavorável, 45 dias para pagar o suposto valor ao Luís Casto. O prazo só começaria a partir da data da notificação da Fifa. No momento em que a Fifa envia a decisão, ela só informa se foi favorável ou desfavorável. Além disso, o Botafogo pode pedir a justificativa da decisão. Se o clube faz isso, pausa o prazo de 45 dias. E, ainda, se o Botafogo quiser recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), o prazo só passa a correr, novamente, após a notificação do clube”, explicou.

