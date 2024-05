De volta ao Fluminense, Thiago Silva pode completar 1000 jogos na carreira

Thiago Silva está de volta ao Fluminense. E, a partir de julho, quando reabre a janela internacional de transferências, o zagueiro poderá, enfim, reestrear com a armadura tricolor. Dessa forma, o jogador poderá chegar aos mil jogos como profissional.

Segundo números do site “O Gol”, o Monstro já tem 916 partidas na carreira, sendo 803 por clubes e 113 pela Seleção Brasileira. Com contrato até junho de 2026 com o Flu, é possível que Thiago Silva alcance, vestindo a camisa tricolor, a marca dos mil jogos.

O caminho rumo aos 1000

Faltam 84 aparições para atingir tal marca. Segundo o calendário da CBF, a janela abre no dia 10 de julho, exato dia que se disputará a 18ª rodada do Brasileirão. O que significa que Thiago Silva poderia disputar 20 jogos (no máximo) pela liga nacional.

Além disso, dará tempo do Monstro pegar a Copa do Brasil a partir das oitavas de final. Caso o Fluminense avance até a decisão, digamos, seriam mais oito jogos, totalizando, assim, 28.

O mesmo vale para a Libertadores/Sul-Americana. O defensor poderá estar apto a disputar a competição a partir das oitavas, caso o Flu chegue a tal fase. Como a final é em jogo único, o máximo que pode chegar é a sete participações – o número subiria para 35 ainda em 2024.

De toda forma, caso termine em terceiro na fase de grupos da Liberta, iria jogar os mesmos sete jogos caso alcance a final da Copa Sul-Americana. Caso atue em todos os jogos citados, chegaria a 951 vezes entrando em campo, faltando somente 49 para os mil jogos.

Desde que foi para a Europa, nunca atuou 49 partidas na mesma temporada apenas por seu time (ou seja, excluindo jogos pela Seleção), mas é sempre bom lembrar que o calendário brasileiro é mais extenso, muito por conta do Campeonato Carioca. Além disso, o Fluminense ainda participará do Mundial de Clubes da Fifa em 2025. Em 2023, o Flu chegou a 72 jogos no ano, por exemplo.

Confira o número de jogos por equipes de Thiago Silva

RS FC – 25

Juventude – 30

Porto B (POR) – 14

Dínamo Moscou (RUS) – 0

Fluminense – 147

Milan (ITA) – 119

PSG (FRA) – 315

Chelsea (ING) – 153

Seleção Brasileira – 113

TOTAL – 916

