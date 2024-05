O Botafogo não ficou em cima do muro e se posicionou, então, a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, por tempo indeterminado, em razão das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul e configuram uma tragédia sem precedentes no estado. Nesta segunda-feira (6), Internacional, Grêmio e Juventude pressionaram a CBF pelo adiamento das próximas rodadas. No entanto, a confederação avaliou as demandas e, por ora, manteve o torneio nacional.

Segundo a emissora “ESPN”, outros quatro participantes da Série A têm a mesma postura do Botafogo: Atlético-MG, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, além, claro, do trio gaúcho.

Já Athletico-PR e Atlético-GO querem que o campeonato continue, mesmo com o desastre ambientam que enfrentam os gaúchos. Bahia, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco ainda não responderam. Por fim, Vitória, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, no momento, não querem se manifestar.

A CBF suspendeu os jogos do trio do Rio Grande do Sul até o dia 27 de maio. A entidade já analisa a remarcação dos jogos adiados para o período de Data-Fifa, que ocorrerá em junho, setembro, outubro e novembro.

As mortes em decorrência das enchentes já chegam a 90, e mais de 1,3 milhão de pessoas já foram afetadas em Porto Alegre, região metropolitana e cidades do interior gaúcho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo se posiciona a favor da paralisação do Brasileiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.