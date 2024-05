Ausente nos jogos fora, Payet voltará a ser relacionado pelo Vasco

Desfalque em cinco dos últimos seis jogos do Vasco na temporada, Dimitri Payet deverá voltar a vestir a camisa cruz-maltina no domingo (12), contra o Vitória, em São Januário.

Segundo publicou “O Globo”, nesta terça-feira (7), o craque francês estará entre os relacionados para o duelo em questão, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter voltado contra o Criciúma, ele foi preservado nos últimos dois jogos, ambos disputados em gramados “prejudiciais”.

Contra o Fortaleza, na última quarta-feira (1º), teve participação vetada por conta da longa viagem e das péssimas condições do gramado do Castelão. Já contra o Athletico, no domingo (5), ele foi ausência por conta da grama sintética, que poderia atrapalhar em sua recuperação.

Com isso, o jogador seguiu no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento no joelho direito. A lesão fez com que ele perdesse os três primeiros jogos do Vasco no Brasileirão, voltando apenas contra o Criciúma, pela quarta rodada.

