Palmeiras se reapresenta, e Gustavo Gómez fala sobre aniversário no avião

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (7), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Liverpool-URU na próxima quinta (9), em Montevidéu. O duelo no Estádio Centenário é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Os titulares da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no último domingo, ficaram na parte interna em trabalho regenerativo.

O restante dos jogadores foi a campo e participou de trabalhos em dimensões reduzidas com objetivos específicos, juntamente com o técnico Abel Ferreira. Quem também participou das atividades em tempo integral com o grupo foi Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de lesão no joelho.

O zagueiro Gustavo Gómez completou 31 anos na última segunda-feira. O capitão alviverde falou sobre a comemoração no avião – a delegação alviverde voltou para São Paulo na madrugada – e, depois, com sua família.

“Feliz, primeiramente por cumprir mais um ano de vida, dar graças a Deus por isso. Também por passar com meus companheiros no avião depois do jogo (risos), com uma vitória, em um campo difícil como foi em Cuiabá. Feliz porque recebi os parabéns dos meus companheiros e de todo o pessoal do Palmeiras. E ontem curti um pouco com a família. Nessa profissão é difícil, alguns aniversários passamos no hotel, em outros países”, relatou.

O Palmeiras vem de duas vitórias consecutivas: 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, e 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

“É um calendário difícil, jogos difíceis, mas nosso time esteve à altura (da responsabilidade). O nível foi bom, queremos ganhar todos os jogos, mas sabemos que é difícil. É bom sempre somar e as últimas duas vitórias nos deixaram mais tranquilos”, declarou o zagueiro, antes de completar:

“Todos os jogos de Libertadores fora de casa são difíceis e na quinta será pegado também. Times uruguaios são assim. É uma equipe jovem, que corre muito. Temos de entrar da mesma forma e competir para se impor desde o início no jogo”.

Gómez está desde 2018 no Palmeiras

Gustavo Gómez está desde 2018 no Palmeiras e soma 295 jogos pelo clube, 292 como titular. Ele ainda marcou 34 gols. É o jogador estrangeiro com mais partidas pelo clube. Para o defensor, a mistura entre jovens e experientes na equipe é um dos fatores do momento vitoriosos do clube.

“É muito legal, uma mistura de experiência com juventude. Isso ajuda o clube, com a estrutura que tem o Palmeiras. Desfrutar deles aqui porque eles trabalham muito e merecem o que está acontecendo. E nós, os mais experientes, sempre tentamos ajudar e mostrar o caminho correto”, finalizou.

O Palmeiras enfrente o Liverpool no Estádio Centenário na quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Verdão é o líder do Grupo F, com sete pontos em três partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras se reapresenta, e Gustavo Gómez fala sobre aniversário no avião apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.