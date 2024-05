Marcelo celebra retorno de Thiago Silva ao Fluminense: ‘Onde tudo começou’

O lateral-esquerdo Marcelo usou as suas redes sociais para comemorar a chegada de Thiago Silva, anunciado nesta terça-feira (7) no Fluminense. Assim o jogador publicou uma foto da dupla e uma mensagem felicitando o zagueiro. O defensor, de 39 anos, assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço do clube nesta temporada.





“Juntos de novo onde tudo começou @thiagosilva. Que alegria meu irmão”, escreveu Marcelo.

O jogador, então, se junta ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de um mês, após o fim de seu contrato com os Blues e de concluir os trâmites de sua mudança. Além disso, só poderá atuar em jogos pelo clube a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.









Juntos também na Seleção

A tendência é que o defensor desembarque no Rio de Janeiro na primeira quinzena de junho, segundo o presidente Mário Bittencourt. Nesse sentido, o clube carioca pretende fazer uma apresentação no Maracanã no mesmo estilo da feita para o lateral-esquerdo.

Além de atuarem juntos pelo Fluminense, Thiago Silva e Marcelo também defenderam as cores da Seleção Brasileira em diversos momentos. Ambos estiveram juntos nas Copas de 2014 e 2018.

O zagueiro já defendeu o Brasil ao lado também de Felipe Melo, Douglas Costa, Renato Augusto e Ganso, assim como atuou com Fernando Diniz na época que passou pelo Juventude.

