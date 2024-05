Real Madrid x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

A final da Champions 2023/24 será definida nesta quarta-feira (8). Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do principal torneio de clubes do planeta. Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Alemanha, com show de Vini Jr, as equipes disputam a vaga para a decisão no Santiago Bernabéu e quem vencer confirma a classificação. Um novo empate leva a partida para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis.

Como chega o Real Madrid

Após a confirmação do título Espanhol no último final de semana, o clube merengue aposta todas as suas fichas para chegar a mais uma final de Champions. Maior vencedor disparado da competição, o Real buscou o empate por 2 a 2 na Alemanha com uma grande atuação de Vini Jr, autor dos dois gols marcados.

Outra boa notícia para o Real Madrid foi o retorno do goleiro Courtois, recuperado de lesão. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti sinalizou que manterá Lunin como titular. Ao mesmo tempo, a única baixa confirmada para o clube merengue fica por conta de Alaba.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o clube alemão deixou escapar a vitória no jogo de ida e terá que bater o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu para seguir em busca do título. Contudo, diferente dos espanhóis, os bávaros têm alguns problemas no elenco. Dessa maneira, Coman, Raphael Guerreiro, Boey, Bouna Sarr e Buchmann, lesionados, estão fora da partida.

Além disso, De Ligt e Dier não estão 100%, mas os defensores devem se esforçar para estar em campo nesta quarta-feira.

Real Madrid x Bayern de Munique

Semifinal da Champions – (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 08/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouaméni e Mendy; Camavinga, Valverde e Toni Kroos; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Matthijs de Ligt (Upamecano), Dier e Mazraoui (Davies); Laimer e Goretzka; Leroy Sané, Jamal Musiala e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Onde assistir: TNT e HBO Max

