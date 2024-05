São Paulo definido para jogo contra o Cobresal; veja a escalação

O São Paulo finalizou a sua preparação para encarar o Cobresal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo acontece quarta-feira (8), no estádio Zorros Del Desierto, em Calama. A bola vai rolar a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Na vice-liderança da chave B, o Tricolor encara o duelo como uma verdadeira decisão, pois um triunfo pode encaminhar a classificação ao mata-mata.

Além disso, outro ponto que é observado pela comissão técnica é que o compromisso com o Cobresal será o último como visitante. Os dois últimos jogos, diante do Barcelona de Guayaquil e Talleres, serão dentro do Morumbis.

Escalação do São Paulo

Sem James Rodríguez por opção de Luis Zubeldía, o São Paulo poderá contar com a experiência de Luis Gustavo, relacionado nos últimos dois jogos. Considerado um dos principais nomes do time, ele ainda não jogou pela Libertadores devido a lesão.

Apesar de contar presença do veterano, ele vai iniciar no banco de reservas. Sendo assim, o treinador vai manter a base que entregou vitórias nos últimos compromissos.

No ataque, Calleri e Luciano estão confirmados. A dupla será fundamental para furar a marcação adversária e ajudar o Tricolor a somar três pontos.

Veja a provável escalação do São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda, Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Invencibilidade

Vale citar, que além de encaminhar a sua vaga na próxima fase, o São Paulo joga para aumentar a sua invencibilidade na temporada. Após a saída de Tiago Carpini, o Tricolor venceu quatro jogos e empatou um.

