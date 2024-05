Botafogo e Goiás pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Goiás estão no meio da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo equilibrado neste início de Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (08/05), às 15h (de Brasília), no CEFAT, pela sexta rodada do campeonato.

Onde assistir

A Botafogo TV transmite o jogo entre Botafogo e Goiás, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

Com uma vitória, dois empates e duas derrotas, as joias alvinegra estão no 13° lugar do campeonato e buscam se distanciar da zona de rebaixamento. Portanto, Eduardo Oliveira pretende ir com força máxima em campo. A esperança de gols do técnico está em Fabiano, Vargas e Rafael Lobato. Afinal, os três atacantes vêm demonstrando muito entrosamento e oportunismo em campo.

Como chega o Goiás

O jogo entre Inter e Goiás foi adiado na última rodada em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, mesmo com um jogo de desvantagem, os jovens esmeraldinos estão na oitava colocação da tabela. Assim, os comandados de Vinícius Rovaris buscam uma vitória fora de casa para encostarem no G4. Vietro é uma das principais esperanças do clube goiano. Afinal, o meia-atacante é responsável pela construção das jogadas ofensivas e vive um bom momento na temporada.

BOTAFOGO X GOIÁS

Quinta rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 08/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CEFAT, Niterói (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Justino, Otávio e Devid; Kauê Leonardo, Charles e Kauê; Fabiano, Vargas e Rafael Lobato. Técnico: Eduardo Oliveira

GOIÁS: Catula; Nicolas, Mandovani, Anthoni e Julio; Benjamin, Hallerrandrio, Larson e Vietro; Xavier e Hwaskar. Técnico: Vinícius Rovaris.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Fabio Ramos Franca (RJ) e Juan Motta Cidri (RJ)

