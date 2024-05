SAF do Cruzeiro adia apresentação do balanço financeiro de 2023

A Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro emitiu comunicado oficial, nesta terça-feira, para informar o adiamento das demonstrações financeiras de 2023. A SAF apresenta dois motivos para não cumprir com o prazo estipulado anteriormente.

Segundo a nota, o Cruzeiro admite ter a maioria das informações disponíveis. Contudo, devido à venda da ações ao empresário Pedro Lourenço na última semana, preferiu adiar a divulgação. O primeiro motivo informado pela SAF é a revisão do tratamento contábil das receitas.

“O clube está revisando o tratamento contábil das receitas relacionadas ao contrato de venda de direitos comerciais celebrado em 2023, devido a divergências no mercado sobre essa questão. Para garantir a precisão e adequação das informações, o Cruzeiro buscou a consultoria de uma empresa de contabilidade internacional e independente”.

Em seguida, o clube informou a segunda razão para postergar a divulgação das informações contábeis.

“Além disso, estão sendo avaliados os impactos nas transações com partes relacionadas, conforme as demonstrações financeiras do Cruzeiro Associação. Essas revisões são necessárias para assegurar a transparência e conformidade das informações”.

Agora, a previsão é os demonstrativos financeiros relativos a 2023 sejam publicados até o fim desta semana.

Na última semana, a SAF do Cruzeiro mudou de mãos. Ronaldo Fenômeno revendeu 90% das ações que detinha para Pedro Lourenço. A operação vai constar nas demonstrações financeiras de 2024, que serão divulgadas no ano que vem.

