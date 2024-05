O Borussia Dortmund é o primeiro finalista da Champions 2023/24. Os alemães venceram o PSG por 1 a 0 nesta terça-feira (7), no Parque dos Príncipes, em Paris, e voltaram à decisão do principal torneio de clubes do planeta depois de 11 anos. O experiente zagueiro Hummels, de cabeça, anotou o gol do triunfo.

