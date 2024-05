Rival do Botafogo, LDU tem o ‘Haaland paraguaio’. Conheça a fera!

A LDU vive grande momento na temporada. Líder do Campeonato Equatoriano e em segundo do seu grupo na Libertadores, a Liga será um grande desafio para o Botafogo, nesta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos. O grande nome do Rei das Copas é o artilheiro paraguaio Arce, o famosíssimo “Haaland Paraguaio”.

O atacante é um dos grandes nomes do futebol sul-americano no primeiro semestre da temporada. Recém-chegado a LDU, Arce possui incríveis 14 gols em 14 partidas. Além de uma assistência e uma incrível média de um gol a cada 71 minutos. Aliás, nos últimos 51 jogos que disputou como atleta profissional, o jogador foi às redes em 42 oportunidades.

O astro guarani marcou o gol da vitória da Liga na final da Recopa no jogo de ida contra o Fluminense. Por sinal, nos últimos três jogos, o jogador fez gol nas três partidas.

Além da grande forma pela LDU, Arce vive expectativa de atuar na seleção paraguaia. O jogador, que foi pela primeira vez convocado na carreira na última Data Fifa, deve fazer parte do grupo que será chamado até o final do mês para disputar a Copa América.

Arce vive seu auge técnico e físico. Na temporada passada, atuando pelo Independiente Rivadavia, equipe da Segunda Divisão argentina, o jogador marcou 26 vezes em 32 oportunidades. Agora, ele busca mostrar o seu cartão de visitas no Colosso do Subúrbio.

