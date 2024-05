Fluminense vence a segunda seguida no Brasileirão Feminino

O Fluminense venceu a segunda seguida no Brasileirão Feminino. Nesta terça-feira (7), as tricolores venceram o Avaí Kindermann por 1 a 0, pela nona rodada, subindo na tabela da competição.

Lurdinha, de pênalti, fez o gol da vitória das Guerreiras do Flu. O tento saiu ainda aos 16′ do primeiro tempo, em jogo que aconteceu no CT de Xerém. A vitória leva o Fluminense para a décima posição, agora com 11 pontos. O Cruzeiro, primeiro time dentro do G-8 (grupo dos que passam à próxima fase) tem 12 pontos.

O Avaí, por sua vez, segue na zona do rebaixamento. O time catarinense ainda não venceu no Brasileirão, estando com apenas dois pontos após nove partidas.

