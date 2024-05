Rayo Zuliano x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Athletico-PR visita o Rayo Zuliano (VEN) pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Rayo Zuliano

O clube venezuelano perdeu os três primeiros jogos, sofreu 12 gols e sequer balançou as redes até aqui. Agora, contudo, para buscar a classificação, terá de vencer e fazer campanha perfeita nesta segunda metade do grupo.

Como chega o Athletico

Líder da chave e com 100% de aproveitamento no grupo, o Furacão joga para garantir a classificação nesta rodada. Em caso de vitória, afinal, o Athletico se garante entre os dois melhores, com grandes chances de confirmar a primeira colocação. O time titular, porém, deverá ter mudanças.

RAYO ZULIANO X ATHLETICO

Copa Sul-Americana 2024 – Quarta rodada – Grupo E

Data e horário: 08/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

RAYO ZULIANO: Corredor; Angel Farias, Hermes Rodríguez, Penilla e Albert Barboza; Edwin Castro, Meleán, Padrón e Montiel; Saimon Ramírez e Colina. Técnico: Elvis Martínez

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Madson, Marcão e Esquivel; Felipinho, Alex Santana e Zapelli; Christian (Julimar), Cuello e Mastriani. Técnico: Cuca

Árbitro: Bryan Loayza (ECU)

Assistentes: Cristian Lescano (ECU) e David Vacacela (ECU)

VAR: Jorge Balino (ARG)

