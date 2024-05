Fluminense abre Laranjeiras para receber donativos para o RS

O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira (7), que abrirá a sede das Laranjeiras para receber doações destinadas às vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. A sede ficará disponível nesta quarta-feira (8), quando os torcedores poderão depositar, então, seus donativos – água, alimentos não perecíveis e roupas são os itens pedidos.

“A partir desta quarta-feira, o Fluminense Football Club abrirá as portas da sede em Laranjeiras para receber doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, também está disponível uma conta bancária da Ação da Cidadania. Os depósitos deverão ser realizados através da chave de PIX: sos@acaocidadania.org.br”, disse o clube em comunicado.

Antes, aliás, o Flu já convidara sua torcida à sede, onde o clube disponibilizará telão durante o jogo contra o Colo-Colo (CHL), na quinta(7), pela Libertadores. Isso já se tornou um hábito em jogos desta temporada, mas, desta vez, o Flu cobra doações para a entrada – normalmente a entrada é gratuita.

