O técnico Dorival Jr está de volta ao Brasil para fechar a lista de convocados para a Copa América 2024. O comandante da Seleção Brasileira viajou com membros da comissão técnica para observar atletas no futebol europeu, mas agora precisa definir os nomes que irão aos Estados Unidos.

“Esse período de observações foi muito importante. A troca de informações com os membros das comissões técnicas, o contato pessoal com os atletas são fundamentais para que tenhamos, não só as imagens do atleta, mas acima de tudo o dia a dia, o entendimento daquilo que esteja acontecendo, daquilo que está se passando, o momento atual de cada um. Todo esse cenário vivido nos será fundamental para a definição da próxima convocação”, disse Dorival ao site da CBF.

O treinador da seleção canarinho esteve acompanhado do coordenador técnico Juan e dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero. Eles assistiram jogos em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra.

“É uma dinâmica que se estabelece com a maioria das seleções. Só para vocês terem uma ideia, encontramos o treinador da seleção portuguesa em três partidas. São ações que se repetem com todos os profissionais, até porque eles também, como nós, querem saber um pouco mais daquilo que esteja acontecendo com seus profissionais em campo, um pouco mais perto, não apenas vendo atuações por vídeos”, declarou o treinador.

O anúncio da lista de convocados para a Copa América acontece na próxima sexta-feira. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dorival Jr termina observações na Europa antes de lista da Copa América: ‘Período importante’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.