Jogadores têm casas submersas e perdem tudo após chuvas no Sul

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul desabrigaram também jogadores de futebol. Atleta do Monsoon, da segunda divisão gaúcha, Itaqui contou ao “Uol” que a água chegou no teto após conseguir tirar a esposa e o filho do local.

“Mas foi uma enxurrada, muito rápido. Em questão de horas, minutos… O pátio estava seco, depois água pelo joelho, e depois vimos fotos de drones da casa, com água passando do teto”, disse Itaqui, de 33 anos, que mora em Canoas.

Neste momento, Itaqui está em Gravataí, na casa dos pais, em segurança. O jogador, porém, afirmou que precisa unir forças para seguir a vida.

“É um recomeço, é reconstruir, são as palavras para este momento. Não temos qualquer previsão para voltar lá. Trabalhamos com a hipótese, quase certeza de que tudo foi perdido, está submerso há três dias. Mas precisamos preservar o que tem valor, que é a nossa integridade. Vamos cuidar do nosso psicológico para voltar lá com forças para recomeçar. Não tem outra alternativa, precisamos ser fortes, encarar de frente, isso afetou todo mundo, vamos nos ajudar e conseguir dar a volta por cima o quanto antes”, concluiu.

Mais problemas

Entre jogadores que estão sofrendo com as enchentes está Lucas Oliveira, do Novo Hamburgo. Aos 20 anos, ele mora em São Leopoldo junto com a mãe, mas precisou deixar o local. O atleta lamentou o ocorrido, porém celebrou o fato de conseguir escapar.

“Quando teve outras enchentes, o máximo que chegou foi até o portão, nunca entrou em casa. Dessa vez foi horrível. Vimos que entrava muita água na quinta-feira, tiramos o que foi possível, de roupa, o resto todo ficou lá e se perdeu, pegou água em tudo. Mas isso se recupera, o que não se recupera é a vida. Graças a Deus estamos bem”, disse.

