Cuiabá x Metropolitanos: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (8/5), Cuiabá e Metropolitano se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 21h (de Brasília). O Dourado está com cinco pontos e aparece na vice-liderança da chave G. Enquanto isso, os venezuelanos estão na lanterna, sem nenhum ponto.

Onde assistir

O duelo será transmitido através do aplicativo Paramount+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega Cuiabá

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a realidade do Cuiabá na Sul-Americana é diferente. O Dourado está na zona de classificação e espera vencer o duelo para encaminhar um lugar nos playoffs. A principal novidade é o técnico Petit, que faz a sua estreia nesta pelo time brasileiro.

Como chega Metropolitanos

O Metropolitanos respira por aparelhos na Sul-Americana. A equipe foi superada nos três jogos que disputou e, caso seja derrotado outra vez, está eliminado do torneio. Enquanto não vive um bom momento no torneio continental, o time venezuelano está em alta no torneio nacional. Ou seja, a expectativa é que ele consiga apresentar um bom jogo e manter vivo o sonho de avançar na Sula.

Cuiabá x Metropolitanos

Copa Sul-Americana de 2024 – quarta rodada da fase de grupos

Data e horário: 8/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (RJ)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Gabriel, Alan Empereur; Denilson e Fernando Sobral; Lucas Fernandes, Ramon, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

METROPOLITANOS-VEN: Giancarlo Schiavone, Jefre Vargas, Andrés Ferro, Carlos Gruezo, Néstor Cova, Edwin Laszo, Carlos Cermeño, Christian Larotonda, Robinson Flores, Freddy Vargas e Charlis Ortiz.

Árbitro: Alex Cajas (EQU)

VAR: Juan Andrade (EQU)

