Mbappé fala em ‘decepção’ após eliminação do PSG na Champions

O astro francês Kylian Mbappé definiu a eliminação do PSG na Champions como ‘decepcionante’. Com uma atuação abaixo da média de seu principal jogador, o Paris Saint-Germain perdeu para o Borussia Dortmund por 1 a 0, nesta terça-feira (7), em pleno Parque dos Príncipes, e se despediu na semifinal da competição. Além disso, a derrota do clube francês marcará provavelmente a última partida do atacante com a camisa do clube parisiense na principal competição de clubes do planeta.

Dessa maneira, a tendência é que Mbappé deixe o clube sem seu principal objetivo: o título da Champions. Além disso, o clube não conseguiu igualar a campanha de 2020, quando chegou à decisão do torneio, mas acabou com o vice após derrota para o Bayern de Munique.

“Estamos decepcionados. Queríamos muito chegar na final. Mas isso é a Champions. É preciso ter muita precisão na área, eles conseguiram ser mais precisos que a gente. Estamos decepcionados por frustrar os torcedores, as pessoas mais próximas, a família, mas estou feliz com nosso jogo. Mostramos na temporada que podemos ir longe”, disse Mbappé após a derrota para o Dortmund.

Questionado sobre a possibilidade de ter feito sua última partida com a camisa do PSG na Champions, o craque preferiu não revelar detalhes e, novamente, mostrou a decepção com a derrota em casa.

“Não acabou a temporada (ainda há a final da Copa da França). Como disse antes, estamos muito decepcionados com o resultado. Queríamos ganhar. Faltou algum ingrediente. Não conseguimos colocar tudo que deveríamos. Na Champions, é preciso ser eficaz. Chutamos muito, mas sem fazer gol”, destacou.

Mbappé na torcida pelo Real Madrid?

Ao final da conversa com jornalistas na zona mista do Parque dos Príncipes, Mbappé foi perguntado se torceria para o Real Madrid contra o Bayern. No entanto, o atacante ouviu o questionamento, virou o rosto e deixou o local.

