Atlético 100% vence na Argentina e se garante nas oitavas da Libertadores

O Atlético garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira, 7/5, visitou o Rosario Central, no Gigante de Arroyto sem público, pois o clube argentino cumpriu punição por mais comportamento de sua torcida. No primeiro tempo, o Galo parecia que jogava em casa. Teve 75% de posse e seis finalizações. Mas não fez gol. Na etapa final, o Galo foi menos intenso, Mas um gol de Paulinho, aos 21 minutos, definiu o placar em 1 a 0.

Assim, o Galo, com campanha 100% chega aos 12 pontos. Assim, assegura pelo menos o segundo lugar. Mas tudo indica que teminará em primeiro. Afinal, restam duas rodadas e os demais concorrentes estão bem atrás: Peñarol (6 pontos), Rosário (4) e Caracas (1).

Veja aqui a tabela de classificação da Libertadores-2024

No 1º tempo só faltou o gol do Galo

O Atlético foi envolvente no primeiro tempo. Logo aos quatro, quase marcou com Scarpa. Seguiu com boa troca de passes e marcação cerrada que fizeram o Rosário parecer uma barata tonta, sem fazer nada no ataque. Já o Galo mandava em campo, só não conseguiu o gol. Mesmo assim teve três chances excelentes. Duas em chutes de Paulinho e Hulk que obrigaram o goleiro Boroun a grandes defesas. E uma falta de longe que Hulk mandou na trave direita dos argentinos. Um massacre, com o Galo parecendo que jogada em casa:75% de posse e 6 a 1 nas finalizações. A surpresa foi o Galo não sair de campo com a vitória.

Paulinho define a vitória

No segundo tempo, o Galo não foi tão massacrante, mas seguiu muito superior. Mas até os 41 minutos, apenas um lance com Scarpa, num chute rasteiro que roçou a trave esquerda de Broun, foi realmente perigoso. Mas, aos 42, Alisson, que entrara na etapa final, fez grande jogada pela direita e cruzou para o arremate de Paulinho. Foi o artilheiro marcar, come morar e ser substituído. Foim de jogo e Galo 100%, rumo à melhor campanha geral.

ROSARIO CENTRAL 0X1 ATLÉTICO-MG

Libertadores 2024 – Quarta rodada – Grupo G

Data: 7/5/2024

Local: Gigante de Arroyito, Rosário (ARG)*

ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun; Damián Martínez (Coronel, 28’/2ºT), Facundo Mallo, Carlos Quintana e Sández; Ortíz, Tomás O’Connor (Ibarra, 21’/2ºT), Ignacio Malcorra e Campaz (Lovera, 28’/2ºT); Jonathan Gómez (Giacone, 28/2ºT) e Módica (Cervera, 43’/2ºT). Técnico: Miguel Angel Russo

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Alisson, 20/2ºT) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes, 20’/2ºT) (Alisson, 20’/2ºT); Paulinho (Pedrinho, 43’/2ºT) e Hulk (Vargas, 27’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Paulinho, 42’/2ºT (0-1)

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Martínez (ROS); Battaglia, Sarávia, Paulinho, Vargas (ATL)

Cartões vermelhos: –

(*) – O jogo foi sem público, pois o Rosário cumpriu punição por mau comportamento de sua torcida

