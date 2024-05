Palmeiras retorna ao palco do tri da América

Na próxima quinta-feira (9), o Palmeiras encara o Liverpool-URU pela quarta rodada da Libertadores da América. O palco será o estádio Centenário, em Montevidéu.

O local é especial ao Verdão, que faturou o último título da Libertadores no local. Em 2021, o Palmeiras, já comandado por Abel Ferreira, encarou o Flamengo e levou a melhor por 2 a 1, com gols de Raphael Veiga e Deyverson.

Naquela ocasião, o título foi muito comemorado, pois o clube convivia com uma grande rivalidade diante do Flamengo e emplacava a segunda conquista do torneio de forma consecutiva.

Retorno

Desde o dia 27 de novembro de 2021, o Palmeiras nunca mais se reencontrou com o estádio Centenário. Por isso, o jogo contra o Liverpool terá um ingrediente especial. Sendo assim, a expectativa é que o time tenha um retorno positivo e com vitória.

Formação

Dos 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Flamengo, apenas dois jogadores não estão no time do Palmeiras: Danilo e Gustavo Scarpa. Além da dupla citada acima, Deyverson, autor do gol épico contra o Flamengo, não faz mais parte do elenco. Atualmente, ele está no Cuiabá.

Confira a escalação do Palmeiras na decisão: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony.

Vaga encaminhada?

Com sete pontos conquistados em três jogos, o Palmeiras está na liderança da chave F. Em caso de triunfo, o Verdão pode encaminhar a vaga ao mata-mata da Libertadores da América.

