São Paulo terá altitude, vento e frio para superar contra o Cobresal

O São Paulo encara o Cobresal nesta quarta-feira (08), às 21h30, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor pode se garantir nas oitavas de final da competição continental, mas para isso vai precisar superar a principal arma dos chilenos para esta partida: o clima.

O jogo será disputado no estádio Zorros del Desierto, distante quase 700 quilômetros do El Cobre, a casa do Cobresal. A cidade fica cerca de 2.400 metros acima do mar. A altitude não chega a assustar, mas o São Paulo se preocupa com o clima que cerca a cidade de Calama.

Isso porque a temperatura sofre uma queda brusca do dia para a noite. Com sol, o clima é agradável, mas ao entardecer o frio aumenta. A previsão é de que os times entrem em campo com algo próximo a 10 graus Celsius. A velocidade do vento também varia. Estima-se que ela possa superar os 20 km/h durante a partida.

O São Paulo jogou pela última vez em Calama, em 2004. Na época, o Tricolor venceu o Cobreloa por 2 a 1. Após esta partida o ex-goleiro Rogério Ceni relatou que a altitude e o vento interferiram muito na trajetória da bola. Algo esperado nesta quarta-feira.

A equipe chilena tem sido obrigada a viajar essa longa distância para atuar como mandante na Libertadores porque seu estádio não atende aos requisitos da Conmebol. Por conta disso, também não é esperado uma grande pressão. O Cobresal já fez duas partidas como mandante na competição, contra Barcelona-EQU e Talleres. Contudo, as arquibancadas se apresentaram bastante vazias durante os embates.

São Paulo pode garantir vaga nas oitavas da Libertadores

Aliás, o Tricolor Paulista já pode garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Para isso, o São Paulo precisa vencer o Cobresal e torcer para que o Barcelona-EQU perca para o Talleres, no outro jogo da rodada. Assim, a equipe de Luis Zubeldía brigaria diretamente contra os argentinos pela primeira posição do grupo.

