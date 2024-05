Corinthians depende apenas de si para avançar direto às oitavas na Sula

A vitória por 2 a 0 diante do Nacional-PAR nesta terça-feira (07), nos Defensores del Chaco, deixou o Corinthians em uma posição favorável na Copa Sul-Americana. Afinal, o Timão depende apenas das suas próprias forças para avançar diretamente às oitavas de final do torneio continental.

O grande objetivo do Corinthians na competição no momento é terminar em primeiro na sua chave. Para se classificar sem precisar da repescagem (os segundos colocados de cada grupo fazem um mata-mata com os terceiros lugares da Libertadores), o Timão precisa vencer o Argentinos Juniors, na próxima terça-feira, e o Racing-URU, no dia 28. Para isso, o grande trunfo será a Neo Química Arena, onde acontecerá os dois embates.

Se vencer as duas partidas, o Corinthians chega aos 13 pontos e limita o Racing, do Uruguai, atual líder do Grupo F, a 11. Muito por conta do confronto direto que vai acontecer na última rodada do grupo.

Além disso, na próxima terça-feira (14), o Alvinegro recebe o Argentinos Juniors, diante de seu torcedor. Em caso de vitória corintiana, junto com uma vitória do Racing-URU, a equipe argentina pode dar adeus precocemente para a competição. Assim, a briga pela primeira posição se limitaria entre brasileiros e uruguaios.

A vantagem do Corinthians terminar em primeiro no grupo

Por fim, o Corinthians vê com grande vantagem terminar em primeiro por também conseguir ganhar um respiro no calendário. Se terminar em segundo, o Timão terá que fazer dois jogos a mais na competição, com o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores (será definido em sorteio). Contudo, se acabar líder do Grupo F, ganha duas semanas de treino para António Oliveira.

