Palmeiras vai doar toda renda do jogo contra o Athletico para o RS

O Palmeiras vai doar toda sua renda líquida do jogo contra o Athletico-PR para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A partida acontece no próximo domingo (12), às 16h, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Verdão vai jogar com um QR Code na camisa nos dois próximos jogos para arrecadar doações. A primeira partida será nesta quinta-feira (9), diante do Liverpool, do Uruguai, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

“Estamos todos devastados com a tragédia que acomete o Rio Grande do Sul e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir com o povo gaúcho neste momento tão difícil”, disse Leila Pereira, em nota.

Na terça-feira (7), o Palmeiras se juntou a São Paulo e Flamengo, para disponibilizar suas instalações para que os clubes gaúchos possam treinar enquanto a situação na cidade não se normalize. Dessa forma, o Rubro-Negro ofereceu o CT Ninho do Urubu para Grêmio, Internacional e Juventude. Já o Alviverde disponibilizou a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri, enquanto o Tricolor propõe acolhimento no MorumBIS.

A CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. Assim, a entidade definiu que são as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante.

