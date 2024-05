Luciano cresce com Zubeldía e tenta repetir ‘feitos do passado’

O atacante Luciano vem vivendo um momento especial desde a chegada de Luis Zubeldía. O camisa 10 conviveu com muitas oscilações nos últimos anos, alternando diversas vezes entre titular e reserva, mas agora se firmou como o artilheiro da equipe na temporada. Muito por conta do treinador argentino, que decidiu abraçar o ”passado” do jogador.

Afinal, Luciano teve seu melhor momento com a camisa do São Paulo em 2020, justamente em seu primeiro ano no clube. Nesta temporada, o camisa 10, como segundo atacante, teve a companhia do centroavante Brenner e conseguiu seus melhores números no Tricolor. Em apenas 38 jogos, fez 21 gols e deu sete assistências.

Contudo, nos anos seguintes, Luciano começou a oscilar. É verdade que o atacante não deixou de fazer seus gols e sempre terminava no top 3 artilheiros da equipe, ao final das temporadas. Contudo, atuando mais recuado, como uma espécie de meia armador, o jogador viu seu desempenho cair drasticamente.

Zubeldía traz Luciano para sua melhor posição

A posição do atleta foi algo que foi percebido por Zubeldía em sua chegada. O treinador tirou Luciano da função de ”armador” e colocou ele para atuar ao lado de Calleri, como um segundo atacante, assim como foi em 2020. E a mudança vem mostrando resultado. Contra o Vitória, o jogador marcou duas vezes na vitória por 3 a 1. Além disso, ele voltou a encontrar seu bom futebol.

“E se você olhar os gols de Luciano em 2023 e anos anteriores também pode se dar conta de que o que fez hoje não é uma casualidade. Não é uma casualidade. Por isso era muito importante, em um processo de circulação de bola, ocupar os espaços, ter como ameaça sempre o Luciano”, disse Zubeldía, após o jogo contra o Vitória.

Como segundo atacante, Luciano deve ter sequência com Luis Zubeldía para tentar buscar sua melhor temporada no São Paulo. Ele deve ser titular contra o Cobresal, nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Luciano cresce com Zubeldía e tenta repetir ‘feitos do passado’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.