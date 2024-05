Flamengo prevê retornos importantes em jogos da Libertadores

Com mais uma atuação apagada, o Flamengo perdeu para o Palestino por 1 a 0 no Chile e se complicou de vez na Libertadores. No entanto, Tite pode ter dois reforços importantes nos jogos contra Bolívar e Millonarios. Afinal, existe uma expectativa pelos retornos de Pulgar e Arrascaeta. A informação é do “ge”.

Retornos ao Flamengo

Aliás, Pulgar e Arrascaeta se lesionaram no clássico entre Flamengo e Botafogo, dia 28 de abril, no Maracanã. O chileno sofreu um entorse no tornozelo esquerdo. O uruguaio, por sua vez, teve uma contusão na coxa direita. Assim, ambos foram desfalques nos jogos contra Amazonas, Bragantino e Palestino, válidos pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, respectivamente.

Pulgar e Arrascaeta estão na fase final da recuperação e devem retornar nos jogos decisivos da Libertadores. Sob comando de Tite, os jogadores rubro-negros sofreram duas derrotas consecutivas na competição e agora precisam vencer as duas partidas restantes para sonhar com uma classificação.

O Flamengo está na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos conquistados. Além de vencerem os próximos dois jogos da Libertadores, os jogadores rubro-negros também precisam de uma combinação de resultados entre os adversários. Tite, que vinha realizando um trabalho equilibrado e sólido neste começo de temporada, agora está pressionado no clube.

