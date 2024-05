Paulinho revela conversa por renovação: ‘Que seja um final feliz para ambos’

O volante Paulinho revelou que está conversando com o Corinthians para a renovação de seu contrato. Aos 35 anos, o jogador não pensa em aposentadoria e planeja atuar por mais alguns anos, mas não sabe se permanecerá no Timão. Contudo, há um consenso de ambos que será benéfica a permanência do atleta no clube.

“Houve uma primeira conversa com o presidente e com o Fabinho. Mas agora tive essa conversa na qual, mais uma vez, e sempre falei isso, deixo para ele e para o meu representante resolverem. Porque é uma coisa que não me sinto confortável em falar, porque nunca fiz isso na minha vida, na minha carreira, em nenhum lugar, aqui no Corinthians também eu nunca fiz isso. Não me sinto confortável em falar em questões contratuais, porque acho que tenho que pensar em jogar futebol, então estou aguardando uma situação do meu empresário me passar”, disse Paulinho, após o jogo contra o Nacional-PAR.

Em janeiro, quando ainda se recuperava de cirurgia em um dos joelhos, Paulinho aceitou diminuir o salário para prorrogar o contrato com o Corinthians. Agora, o volante não quer uma nova redução. O Timão tenta uma negociação rápida, para que as conversas não se transformem em uma novela e desgaste a relação com o atleta.

“O que a gente tinha falado, que eles me passaram uma vez, o Fabinho, que era o contrato até o final do ano, até dezembro. E aí envolve outras coisas também, onde passei quando tive a oportunidade de falar com eles. Agora que passei a situação para o meu representante, para eles conversarem, resolverem. Como falei, espero que seja um término de final feliz para ambos os lados”, finalizou o volante.

Corinthians e Paulinho tentam entrar num denominador comum

A permanência de Paulinho ficou ainda mais importante após a grave lesão de Maycon, que vai perder todo o restante da temporada. Contudo, a diretoria corintiana entende que não pode gastar muito com um jogador que não é titular absoluto da equipe. Assim, o Timão pretende fazer uma proposta com valores menores do atual contrato.

A confiança do Corinthians é que o volante aceite a oferta por conta da sua identificação com o clube. O objetivo é renovar até o final desta temporada, com uma possibilidade de estender o vínculo até o final de 2025. Além disso, o Timão também busca dar uma estrutura boa para que o atleta encerre a sua carreira com a camisa do Alvinegro.

Apesar de ter apenas mais dois meses de contrato com o Paulinho, o Corinthians não tem pressa para resolver o assunto. O volante recebeu recentemente sondagens de clubes da Ásia. Nas últimas semanas, também houve contatos da Turquia e dos Estados Unidos.

