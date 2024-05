Edmundo elege o ‘clube mais otário’ do Brasileirão

O ex-jogador Edmundo elegeu o clube “mais otário” do Campeonato Brasileiro da Série A. O motivo, aliás, foi a compra de Hugo Moura, contratado inicialmente por empréstimo, mas com condições simples para ser reforço oficial do clube carioca.

“Eu não sou advogado do Hugo Moura, não o conheço. Mas o contrato que foi feito… ele veio por empréstimo e depois de quatro jogos em que ele fosse relacionado, o Vasco teria obrigação de comprar. É uma grande piada!”, disse Edmundo, em live no YouTube.

Aliás, Edmundo ainda colocou o Vasco como “clube mais otário” do Brasil. Isso porque o clube já gastou mais de R$ 100 milhões com reforços, no entanto, o desempenho está abaixo do esperado.

“O Vasco virou o clube mais otário do Brasil. Comprou Cocão, Clayton, Hugo Moura… compra, compra, compra e não faz um time. Na minha modesta opinião, não faz um time. Se fosse feito com inteligência, gastaria em um, dois ou três, mas montaria uma equipe mais competitiva.”, prosseguiu.

Edmundo, afinal, foi questionado sobre as contratações de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. No entanto, ele argumentou que essas contratações poderiam ter sido feitas pela 777.

“O futebol brasileiro tem a oportunidade de repatriar jogadores tipo Lázaro e Felipe Anderson no Palmeiras, Scarpa no Atlético-MG, De La Cruz no Flamengo… eles não estão atentos ao mercado interno porque sobra dinheiro aqui. Se você não for competente e rápido, não se vai conseguir contratações para melhorar tecnicamente a equipe”, finalizou.

