Imprensa de fora repercute Thiago Silva de volta ao Fluminense

De volta ao Fluminense, o zagueiro Thiago Silva movimentou o noticiário europeu nesta semana. Sua ida para o Tricolor carioca foi amplamente noticiada por diversos canais do velho continente.

O diário Ás, da Espanha, por exemplo, relembra o encontro do defensor com Marcelo, que serão companheiros de clubes pela primeira vez na carreira – eles atuaram juntos pela Seleção Brasileira.

Confira abaixo algumas das principais matérias ligadas ao retorno de Thiago Silva ao Fluzão.

Daily Mail – Inglaterra

“(Thiago) Silva é visto tirando a camisa do time brasileiro da gaveta e a colocando, em vídeo no Instagram, que inclubem fotos de sua primeira passagem pelo clube”

The Athletic – Inglaterra

“(Thiago) Silva vai vestir a camisa número 3 no Fluminense – mesmo número que ele usava anteriormente no clube – e poderá começar os treinos antes mesmo de sua chegada oficial, no dia 1º de julho.”

BBC – Inglaterra

“Ele (Thiago Silva) disse em abril que seu amor pelo clube é ‘indescritível’, quando anunciou que deixaria Stamford Bridge (estádio do Chelsea) no verão (da Inglaterra).”

Foto: Reprodução / Site As

Ás – Espanha

“Thiago Silva compartilhará equipe pela primeira vez com Marcelo Vieira, seu compatriota na equipe que formará uma das defesas mais veteranas de todo o campeonato. (…) A ideia do Fluminense é apresentar o jogador no Maracanã, tal como fizeram com o ex-jogador do Real Madrid.”

