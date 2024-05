Artur Jorge planeja ‘ataque móvel’ do Botafogo na Libertadores

Artur Jorge conta com um desfalque importante no jogo entre Botafogo e LDU, pela fase de grupos da Libertadores. Afinal, Eduardo está com uma lesão em um dos pés e é ausência confirmada em campo. A informação é do “ge”.

Escalação do Botafogo

Artur Jorge pretende entrar em campo com quatro atacantes rápidos. Assim, Luiz Henrique, Jeffinho, Savarino e Júnior Santos formam um quarteto na frente e iniciam como titulares. Aliás, é importante lembrar que Tchê Tchê, recuperado das dores abdominais, deve ficar como opção no banco de reservas.

A provável escalação conta com John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique e Jeffinho; Savarino e Júnior Santos. Além de Eduardo, Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Rafael e Marçal seguem como desfalques do Glorioso.

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (08/05), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. Com apenas três pontos conquistados, os jogadores alvinegros estão na última colocação. Portanto, os comandados de Artur Jorge precisam vencer os próximos jogos para conseguir uma classificação heroica na competição.

