Abel Ferreira é eleito 13º melhor técnico do mundo

O técnico Abel Ferreira ganhou mais um reconhecimento por causa do seu trabalho no Palmeiras. Nesta quarta-feira (8), ele apareceu em 13º lugar no ranking dos 50 melhores técnicos do mundo, divulgada pela revista inglesa FourFourTwo.

Ao justificar a escolha por Abel Ferreira, a publicação citou o seu jeito à beira do gramado e a energia para comandar o time.

Além disso, outro ponto que certamente orgulhou o técnico foi a comparação com José Mourinho, grande ídolo do treinador palmeirense.

Contratado em 2020, o português entrou para a história do Palmeiras com dez taças conquistadas. A última veio nesta temporada, quando venceu o tricampeonato estadual.

Confira os títulos que Abel Ferreira conquistou: Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Brasileirão (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2022, 2023 e 2024).

Tite na lista

Outro treinador que trabalha no Brasil e apareceu na lista é Tite, atualmente no Flamengo. O comandante ex-Seleção Brasileira está em 40º.

Veja os 50 melhores técnicos eleitos pela FourFourTwo:

1º Pep Guardiola

2º Jurgen Klopp

3º Xabi Alonso

4º Carlo Ancelotti

5º Unai Emery

6º Mikel Arteta

7º Simone Inzaghi

8º Luis Enrique

9º Diego Simeone

10º Julian Nagelsmann

11º Eddie Howe

12º Roberto De Zerbi

13º Abel Ferreira

14º Thomas Tuchel

15º Sebastian Hoeness

16º Ruben Amorim

17º Ange Postecoglou

18º Didier Deschamps

19º Michel (Miguel Angel Sanchez)

20º Arne Slot

21º Imanol Alguacil

22º Vincenzo Italiano

23º Thiago Motta

24º Andoni Iraola

25º Gian Piero Gasperini

26º Xavi Hernandez

27º Marco Rose

28º Gary O’Neil

29º Edin Terzic

30º Ivan Juric

31º Eric Roy

32º Adi Hutter

33º Roger Schmidt

34º Thomas Frank

35º Massimiliano Allegri

36º Erik ten Hag

37º Marco Silva

38º David Moyes

39º Ernesto Valverde

40º Tite

41º Luciano Spalletti

42º Peter Bosz

43º Gareth Southgate

44º Mauricio Pochettino

45º Sergio Conceicao

46º Frank Schmidt

47º Kieran McKenna

48º Stefano Pioli

49º Roberto Martinez

50º Christian Streich

