‘Pacto’ do Real Madrid e Neuer do céu ao inferno; semi da Champions bomba na internet

A semifinal da Champions League foi uma loucura! E o jogo viralizou na internet no fim da tarde desta quarta-feira porque o Real Madrid perdia para o Bayern de Munique até os minutos finais quando virou com dois gols de Joselu, o herói improvável. Antes do primeiro gol do o Real, o herói da partida era Manuel Neuer.

O goleiro fechou o gol no primeiro tempo e fez grandes defesas na segunda etapa, mas falhou em finalização de Vini Jr e largou a bola nos pés de Joselu, que iniciou a virada. O Bayern de Munique se despede da competição e, 12 anos depois, vai passar uma temporada sem levantar títulos.

NEUER DO CÉU AO INFERNO E ‘PACTO’ DO REAL MADRID

O goleiro de 38 anos de idade fechou o gol, fez pelo menos quatro defesas difíceis e vinha sendo o principal nome do jogo e impressionava pelo alto desempenho nessa idade, mas falhou no primeiro gol madridista. Logo depois, com a virada, mensagens brincando com um “pacto” do Madrid deram o que falar.

A web foi à loucura. Veja reações:

O Real Madrid é muito grande! Pra eles ganharem o Neuer falha e o Joselu mete dois nos acréscimos. Bizarro! — Allan (@oestagiario) May 8, 2024

O PACTO É FORTE DEMAIS CHUTE DO VINI JR FALHA DE NEUER GOL DE JOSELU MAIS UMA VIRADA INACREDITÁVEL DO REAL MADRID

— Sala12 (@OficialSala12) May 8, 2024

Na vez do Real Madrid, até o MANUEL NEUER falha…. O PACTO, amigos!

— Green y Green (@Green_Apostas) May 8, 2024

Perdendo até os 88 minutos Teve falha do Neuer E virou em 3 minutos com DOIS GOLS DO JOSELU! JOSELU! É muuuuuuuito PACTO! Real Madrid na Champions não existe. INACREDITÁVEL — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) May 8, 2024

FINAL DA CHAMPIONS

A grande final da Champions será entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em campo neutro, no mitológico estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, no dia º de junho, às 16h (horário de Brasília).

O Real Madrid busca o 15º título da competição em 18 finais disputadas, mas o Borussia Dortmund não vai querer deixar isso acontecer. O clube alemão conquistou a Champions League na temporada 1996/97, com triunfo sobre a Juventus na decisão e vai em busca do bicampeonato.

