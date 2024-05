Herói do Real Madrid, Joselu postou foto como torcedor em 2022

Joselu foi o herói improvável do Real Madrid nesta quarta-feira ao marcar os dois gols do clube no jogo de ida da semifinal da Champions League. Após a partida, a história do atleta como torcedor, usando a camisa do clube em 2022, viralizou na internet.

Joselu aparece vestindo a camisa do Real Madrid em Paris, na França e a foto teria sido tirada no dia da final da Champions de 2022, quando o time merengue venceu o Liverpool na grande final e levantou a taça pela 14º vez na história.

Eu tô muito feliz pelo Joselu. Em 2022 ele era apenas mais um torcedor na final, hoje ele é o herói do jogo. Ninguém explica o Real Madrid. pic.twitter.com/7BjFcVvBNM — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 8, 2024

Joselu tem 34 anos, é espanhol, e passou a carreira rodando por diversos clubes da Europa. O atleta teve uma passagem pelo Real Madrid Castilla entre 2011 e 2012, mas fez a carreira em outros clubes. Bem como: Celta de Vigo (ESP), Hoffenheim (ALE), Stoke City (ING), Hannover (ALE), Newcastle (ING), Aláves (ESP) e Espanyol (ESP).

Ele está emprestado ao Real pelo Espanyol, clube onde jogava no ano em que tirou a foto vestindo a camisa do Real Madrid. Aliás, ele já atuou em mais de 46 jogos nesta temporada, marcando 17 gols. Contudo, nesta quarta-feira, Joselu saiu do banco para fazer história.

HISTÓRIA DO JOGO

A semifinal da Champions League foi uma loucura! E o jogo viralizou na internet no fim da tarde desta quarta-feira, pois o Real Madrid perdia para o Bayern de Munique até os minutos finais, quando virou com dois gols de Joselu, o herói improvável. Antes do primeiro gol do Real, o nome da partida era Manuel Neuer, da equipe alemã.

O goleiro fechou o gol no primeiro tempo e fez grandes defesas na segunda etapa, mas falhou em finalização de Vini Jr e largou a bola nos pés de Joselu, que iniciou a virada. O Bayern de Munique se despede da competição e, 12 anos depois, vai passar uma temporada sem levantar títulos.

